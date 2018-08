Meier Tobler : 24.08.2018 Résultat semestriel 2018 (175.7 kB)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nebikon, Le 24 août 2018

MEIER TOBLER AU PREMIER SEMESTRE: L'INTEGRATION ET L'ENVIRONNEMENT DE MARCHE EXIGEANT PESENT SUR LE COURS DES AFFAIRES

 Chiffre d'affaires de CHF 254.1 millions, 4.0 pour cent sous la même période de l'exercice précédent

 EBITDA à CHF 9.7 millions

 Environnement de marché toujours très exigeant

 L'intégration complique plus fortement que prévu le développement des affaires

 Ensemble de mesures pour davantage de proximité avec la clientèle

 Importants renouvellements de personnel dans la direction générale

Pour le premier semestre 2018, Meier Tobler présente un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 254.1 millions. Par rapport à la valeur pro forma de l'exercice précédent, de CHF 264.9 millions, cela correspond à un recul important et inattendu de 4.0 pour cent. L'EBITDA consolidé a atteint CHF 9.7 millions au cours de la période sous revue, ce qui correspond à une marge EBITDA de 3.8 pour cent (premier semestre 2017: EBITDA CHF 6.2 millions, marge de 3.3 pour cent). Les amortissements au premier semestre 2018 ont été de CHF 10.4 millions, dont CHF 5.2 millions pour l'amortissement ordinaire des survaleurs provenant de la fusion avec Tobler. L'EBIT de la période sous revue s'est élevé à CHF -0.7 million (premier semestre 2017: CHF -0.6 million). La charge financière s'est élevée à CHF 2.5 millions. L'intégration en cours a conduit, durant la période sous revue, à des charges non récurrentes de

CHF 4.3 millions. Meier Tobler clôt le premier semestre 2018 avec une perte du groupe de CHF -7.3 millions (1er semestre 2017: CHF -3,1 millions). Ceci correspond à une valeur de CHF -0.61 par action (1er semestre 2017: CHF -0.26).

Évolution de la trésorerie et dettes nettes

La trésorerie issue de l'activité d'exploitation au premier semestre s'est élevée à CHF -6.2 millions (1er semestre 2017: CHF -6.7 millions). Elle comporte un accroissement saisonnier de l'immobilisation du capital à hauteur de

CHF 12.2 millions. Les investissements nets ont été de CHF 1.8 millions. La trésorerie disponible au premier semestre a été de CHF -8,0 millions (1er semestre 2017: -99,5 millions).

L'endettement net (engagements financiers moins liquidités) s'est élevé au 30 juin 2018 à CHF 183.5 millions, contre CHF 149.5 millions au 31 décembre 2017. L'augmentation repose en premier lieu sur la plus grande immobilisation saisonnière du capital et la distribution de dividendes en avril 2018. Au 30 juin 2018, le capital propre s'élève à CHF 143.1 millions (31.12.17: CHF 174,4 millions). Cela correspond à une quote-part de fonds propres de 30.4 pour cent (31.12.17: 36.6 pour cent).

L'environnement de marché et l'intégration pèsent lourd

L'environnement de marché a continué d'être très exigeant au cours de cette année. Essentiellement dans la production de chaleur, la pression concurrentielle a toujours été très élevée en ce qui concerne les ventes et les prix. En outre, les difficultés de démarrage, constatées dans les organisations de Distribution et de Service, intégrées depuis le 1er janvier 2018, ont eu des effets négatifs. L'établissement des nouveaux processus nécessite plus de temps que prévu. Des départs au niveau du personnel s'y sont également rajoutés. Des temps de traitement trop longs pour les offres et un degré de disponibilité insuffisant dans le suivi de la clientèle en ont été les conséquences. Des mesures de correction ont été lancées, mais ont perturbé considérablement l'organisation. Ces capacités manquèrent à nouveau au marché.

A l'exception de ces difficultés au démarrage, l'intégration de Meier Tobler se déroule comme prévu. Les coûts uniques, nécessaires pour l'intégration de l'organisation du personnel, de l'informatique et de la présence sur le marché sont conformes au budget et les synergies prévues dans les ventes et diverses autres synergies sont sur la bonne voie. Par ailleurs, ces effets positifs sur les coûts ont été neutralisés par les pertes de chiffre d'affaires ainsi que par une augmentation des prix d'achat liée à la monnaie.

Ensemble de mesures pour davantage de proximité avec la clientèle

Meier Tobler a lancé un ensemble de mesures qui doit garantir une plus grande proximité avec le client. En font partie entre autres une plus grande flexibilité dans la vente grâce à des hiérarchies plus plates ainsi que davantage de compétences pour les responsables régionaux des ventes, une amélioration de la joignabilité du Service ainsi qu'une réduction des temps de traitement des offres. De plus, a été mise en place une task force dédiée à la satisfaction de la clientèle, chargée de l'introduction et de la surveillance des processus requis.

La transformation des deux systèmes informatiques qui fonctionnent encore en parallèle en une plate-forme unique va contribuer à une amélioration notable de l'efficience interne. Cette plate-forme sera opérationnelle au printemps 2019.

Importants renouvellements de personnel dans la direction du groupe et la direction générale

Arnold Marty (directeur de la Distribution et membre de la Direction du groupe), Andreas Ronchetti (CFO et membre de la Direction du groupe) et Stéphane Nançoz (directeur du Service) vont quitter Meier Tobler. Le Conseil d'administration les remercie tous pour leur précieuse contribution à l'intégration et au développement de l'entreprise et leur souhaite ses meilleurs vœux pour l'avenir.

La Distribution et le Marketing seront, jusqu'à nouvel ordre, dirigés directement par le CEO Martin Kaufmann. Matthias Ryser, jusqu'à présent directeur Corporate Development, est le nouveau CFO et membre de la Direction du groupe. Matthias Ryser a rejoint l'entreprise en 2009 et était déjà CFO du groupe Walter Meier jusqu'à la fusion avec Tobler début 2017. Le Service est dirigé provisoirement par Hans-Ulrich Wyss, qui est un dirigeant expérimenté dans le domaine du Change Management et travaille depuis mai 2018 au sein de l'organisation de Service de Meier Tobler. Michael Heckner, directeur du Product Management, fera partie de la Direction de Meier Tobler AG.

Perspectives

L'objectif principal de Meier Tobler est d'être le partenaire préféré des clients et de leur offrir un Service au niveau le plus élevé. Du point de vue actuel, il est difficile de prévoir la rapidité avec laquelle des progrès pourront être enregistrés par le biais des importantes mesures d'amélioration décidées et à partir de quel moment le chiffre d'affaires pourra être stabilisé. Pour cette raison, le recul du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2018 pourrait être légèrement supérieur à celui du premier semestre.

L'objectif demeure toujours de rétablir le versement de dividendes à partir de l'exercice 2020 et de l'augmenter progressivement.

3/3 en milliers de CHF 01.01. - 30.06. 01.01. - 30.06. 2018 2017 1) 2) Retraité Variation en % Chiffres d'affaires 254 146 187 701 Pro forma y compris Tobler depuis le 1er janvier 2017 (1er janvier au 30 juin 2017)3) 254 146 264 854 -4.0 EBITDA 9 713 6 157 en % du chiffre d'affaires 3.8 3.3 EBIT -663 -553 Bénéfice du groupe -7 293 -3 086 par action nominative en CHF -0.61 -0.26 Cashflow disponible -8 016 -99 476 en milliers de CHF 30.06.2018 31.12.2017 Engagements financiers 199 033 178 848 Liquidités nettes -183 521 -149 527 Fonds propres 143 106 174 398 en % du total du bilan 30.4 36.6 Effectif (postes à plein temps) 1 354 1 394

Chiffres clés

1) Retraité, voir les explications dans le rapport financier du semestre 2018.

2) L'exercice 2017 englobe également les valeurs de Tobler Haustechnik AG depuis l'acquisition le 6 avril 2017.

3) Les informations de chiffres d'affaires de Tobler Haustechnik AG sont des valeurs indicatives. Les indications concernant le chiffre d'affaires pour la période du 01.01.17 au 30.06.17 sont en conformité avec l'ensemble des directives de la recommandation relative à la présentation des comptes (Swiss GAAP FER). Ces indications n'ont été vérifiées par une société de révision dans le cadre ni d'une révision ordinaire, ni d'une révision limitée. Par conséquent, la possibilité de comparaison de ces informations financières est limitée.

Renseignement complémentaire

Agenda

Meier Tobler, Corporate Communications +41 44 806 49 00,group@meiertobler.chmeiertobler.ch/investisseurs

31 décembre 2018 Clôture de l'exercice 2018

21 février 2019 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2018

27 mars 2019 Assemblée générale des actionnaires

Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse.

L'entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG).

Ce communiqué de presse et le rapport semestriel 2018 sont disponible surmeiertobler.ch/investisseurs.

