Meier Tobler : 25.02.20 Meier Tobler Publication Rapport de Gestion 2019.pdf (190 kB)

Changement à la tête de Meier Tobler

Dès le 1er septembre 2020 Roger Basler (54) prendra la succession de Martin Kaufmann, en tant que CEO du groupe Meier Tobler. Roger Basler assure depuis 2013 en tant que CEO de l'entreprise Franke Water Systems AG la responsabilité pour l'activité mondiale des Systèmes Sanitaires du Groupe Franke, avec un effectif de 1 400 collaborateurs. Avant de migrer vers la Gestion Technique du Bâtiment, il a pu accumuler de nombreuses années d'expérience dans l'industrie des biens de consommation, comme CEO de Heineken Suisse, Managing Director Europe de Dyson ainsi que Managing Director de Red Bull Suisse. Roger Basler dispose d'un diplôme de Master en Économie de l'université de Saint-Gall (lic. oec. HSG).

Après douze années d'activité en tant que CEO, dans un premier temps pour Walter Meier (Climat Suisse) SA, puis pour le Groupe Meier Tobler, Martin Kaufmann a décidé qu'il souhaiterait relever un nouveau défi en dehors de l'entreprise. Jusqu'à l'entrée en fonctions de Roger Basler, le 1er septembre 2020, Martin Kaufmann continuera à endosser la responsabilité exécutive globale pour le Groupe Meier Tobler, puis, jusqu'en fin d'année 2020, il restera à la disposition de l'entreprise en assurant une fonction de consultant.

Après son entrée dans la société Oertli Service SA en 1999, Martin Kaufmann exerçait d'abord la fonction de Responsable du Service puis de Directeur Général. Depuis la fusion d'Oertli Service, de Vescal et d'Axair Kobra en 2007, il était Directeur Général de la société Walter Meier (Climat Suisse) SA. Après la fusion avec Tobler en 2017, il a assuré la direction du groupe Meier Tobler combiné.

Silvan G.-R. Meier, Président du Conseil d'Administration de Meier Tobler, commentait :

"Nous sommes ravis que Roger Basler, un dirigeant expérimenté et entreprenant va prendre en charge la direction du groupe Meier Tobler. Roger Basler apporte non seulement une vaste expérience dans la Gestion Technique du Bâtiment, l'industrie et le secteur des biens de consommation, mais aussi un bilan impressionnant dans le domaine du marketing et de la vente. Avec son background professionnel, il convient parfaitement pour booster la croissance de Meier Tobler et lancer toutes nos innovations sur le marché, tant au niveau des produits que des services.

Je tiens à remercier Martin Kaufmann au nom du Conseil d'Administration pour tout l'engagement dont il a fait preuve chez Meier Tobler durant les 20 années passées. Sous sa direction, l'intégration de Meier Tobler a pu être menée à bien, malgré un environnement de marché difficile et des difficultés de démarrage dans l'organisation combinée des ventes et des services. Meier Tobler a engagé le redressement opérationnel et financier et dispose d'une position forte sur le marché, en tant que leader de la Gestion Technique du Bâtiment en Suisse. Nous comprenons et acceptons que Martin Kaufmann, après sa longue et intense implication dans l'équipe de direction, veuille relever un nouveau défi. Nous tenons