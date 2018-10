Meier Tobler : 26.10.18 Meier Tobler prévoit de fermer Keramikland (278.4 kB)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nebikon, le 26 octobre 2018

MEIER TOBLER PRÉVOIT DE FERMER KERAMIKLAND

 Recentrage sur l'activité-clé de Meier Tobler

 Fermeture de Keramikland AG prévue

 Toutes les obligations seront honorées

Renseignement complémentaire

Meier Tobler, Corporate Communications +41 44 806 49 00,group@meiertobler.chmeiertobler.ch/investisseurs

Meier Tobler Group SA

Feldstrasse 11, 6244 Nebikon, Suisse

Téléphone +41 44 806 41 41, fax +41 44 806 49 49group@meiertobler.ch, meiertobler.ch

Meier Tobler envisage de mettre fin à l'exploitation de Keramikland AG. L'activité des équipements de salles de bains grève en effet le résultat du groupe depuis un certain temps. Meier Tobler souhaite en outre se recentrer sur l'activité-clé des équipements techniques du bâtiment.

Une procédure de consultation a été ouverte. 46 emplois sont concernés sur les sites de Huttwil, Cham, Coire et Zurich. Les obligations envers les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et les partenaires commerciaux seront intégralement honorées. La réduction d'effectifs prévue doit s'opérer de la façon la plus socialement acceptable possible. Toutes les commandes en cours seront exécutées comme convenu.

Cette mesure pèsera sur le résultat 2018 de Meier Tobler à hauteur d'un montant exprimé en millions à un chiffre (tranche inférieure). À partir de 2019, la fermeture d'activité prévue sera bénéfique aux résultats de Meier Tobler. De plus, la vente des immeubles utilisés par Keramikland permettra de réduire le financement extérieur de plus de CHF 10 millions.

Dans l'état actuel, Meier Tobler table sur une baisse du chiffre d'affaires entre 4,5% et 6% ainsi que sur un EBITDA situé entre CHF 25 et 28 millions pour l'année en cours. Si l'évolution du chiffre d'affaires peut être stabilisée conformément aux objectifs, Meier Tobler sera en mesure d'augmenter sensiblement le résultat en 2019 grâce aux synergies et aux réductions des coûts.

Agenda

31 décembre 2018 Clôture de l'exercice 2018

21 février 2019 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2018

27 mars 2019 Assemblée générale des actionnaires

Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse.

L'entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG).

Ce communiqué de presse est disponible sur meiertobler.ch/investisseurs.