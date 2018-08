Meier Tobler a commis une infraction liée aux normes comptables

Zurich (awp) - L'organe de surveillance de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation a constaté une infraction aux normes comptables (Swiss GAAP RPC) chez l'équipementier du bâtiment Meier Tobler pour les comptes de l'exercice 2017. L'entreprise s'est engagée à corriger l'erreur et à verser 27'000 francs suisses à la suite de l'accord trouvé.

Dans le cadre de l'acquisition de Tobler Technique du Bâtiment, Meier Tobler Group a évalué les stocks de celle-ci en les comptabilisant à leur valeur de marché nette actuelle, et non à leur valeur comptable, explique vendredi SIX.

Du fait de ce reclassement, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) était trop élevé dans les comptes annuels de 2017, à l'instar du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) et du résultat ordinaire. Par conséquent, le résultat exceptionnel déclaré était trop bas, alors que le résultat consolidé est demeuré inchangé, détaille le communiqué.

Dans le cadre de l'accord, Meier Tobler s'est engagée à corriger et à publier cette erreur aussi bien dans les comptes semestriels que dans les comptes annuels de 2018.

lk/fr