Meier Tobler a passé le creux de la vague en avril, selon son président

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Meier Tobler traverse actuellement une passe difficile. Dans un entretien accordé à AWP, son président Silvan Meier a dit son espoir de voir le groupe issu de la fusion il y a trois ans de Walter Meier et Tobler Haustechnik se redresser l'année prochaine.

"Nous allons rendre l'entreprise plus efficiente et je suis convaincu que 2021 ne sera plus une année de transition", a-t-il assuré. Les activités freinées par la crise du coronavirus ont apparemment bien redémarré. S'il est vrai que la crise a affecté plus ou moins tout le monde "le secteur de la technique du bâtiment s'en est sorti à relativement bon compte".

Selon le dirigeant, le creux de la vague a été franchi en avril, le seul mois qui a vu les ventes chuter de plus de 10% en comparaison annuelle. "Depuis quelques semaines, les revenus - à l'exception des activités liées aux pompes à chaleur et aux installations de chauffage au mazout et au gaz - sont revenus à leur niveau de l'année précédente", a assuré M. Meier.

Le groupe industriel lucernois a levé début juin les mesures de chômage partiel introduites pour endiguer les effets du verrouillage imposé par les autorités pour endiguer la pandémie.

En plus des soucis opérationnels, l'entreprise a dû faire face à la défection de son deuxième principal actionnaire Ferguson. Silvan Meier détient depuis près de 72% du capital-actions, mais il a l'intention d'en revendre une partie aux autres actionnaires par le biais d'une offre de droits de souscription.

Le dirigeant explique avoir obtenu le paquet d'actions à un prix avantageux (8,75 francs suisses l'action) dont il souhaite faire profiter également les autres actionnaires. L'opération se traduira également par une augmentation du flottant, mais ce n'est pas la motivation de son instigateur.

Ce dernier a par ailleurs défendu la fusion survenue trois ans auparavant, quand bien même celle-ci n'a pas encore porté les résultats escomptés. Il reconnaît que des erreurs ont été commises au cours du processus d'intégration, mais affirme que si la transaction était à refaire, il la referait sans hésiter.

(L'interview est disponible dans son intégralité sur notre fil Premium en allemand)

cf/jr/buc/al