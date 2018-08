Meier Tobler creuse sa perte nette semestrielle et renouvelle la direction

Zurich (awp) - Le groupe fusionné Meier Tobler a vu sa perte nette s'accentuer sur les six premiers mois de l'année. L'intégration de Tobler a freiné plus que prévu la marche des affaires et trois membres de la direction ont présenté leur démission, a annoncé vendredi l'équipementier de la construction.

La perte nette s'est inscrite à 7,3 millions de francs suisses, après -3,1 millions un an plus tôt. Le résultat d'exploitation (Ebit) pour sa part s'est affiché à -0,7 million, contre -0,6 million en comparaison annuelle, a relevé vendredi le groupe dans un communiqué.

Le produit brut d'exploitation (Ebitda) en revanche a été amélioré à 9,7 millions, contre 6,2 millions précédemment, et la marge a pris 0,5 point de pourcentage à 3,8%.

Les coûts de la fusion entre Walter Meier et Tobler s'élèvent à 4,3 millions durant la période sous revue.

Comme annoncé en juillet, le chiffre d'affaires a reculé de 4% sur un an à 254,1 millions sur une base comparable, notamment en raison des difficultés observées dans le secteur du chauffage où la pression sur les prix demeure élevée.

Le bénéfice net et l'Ebit sont inférieurs aux attentes des analystes consultés par AWP.

L'équipementier de la construction anticipe au deuxième semestre un recul des ventes plus prononcé qu'au premier. En juillet, le groupe avait déclaré viser un Ebitda de plus de 30 millions de francs suisses pour 2018, mais cet objectif n'a pas été évoqué ce vendredi.

Pour redresser la situation, le groupe a introduit un certain nombre de mesures, qui devraient réduire les coûts de 4,5 millions.

L'entreprise prévoit toujours la reprise du paiement du dividende pour l'exercice 2020, après l'avoir suspendu pour 2018 et 2019.

Départs en série

Meier Tobler a annoncé le départ de ses directeurs financier, Andreas Ronchetti, et des ventes, Arnold Marty. Le premier sera remplacé par Matthias Ryser, responsable jusqu'ici du développement du groupe et ancien CFO de Walter Meier. Le directeur général (CEO) Martin Kaufmann supervisera les ventes jusqu'à nouvel ordre.

Le responsable des services Stéphane Nançoz a aussi démissionné.

Walter Meier et Tobler Haustechnik ont fusionné en 2017 et depuis le 1er janvier de cette année, les deux entreprises opèrent sous le nom de Meier Tobler.

Les nombreux départs au niveau de la direction montrent que la fusion ne marche pas comme prévu et que personne n'est satisfait des résultats, résume Helvetische Bank dans un commentaire.

Pour la Banque cantonale de Zurich, Meier Tobler se trouve dans une situation difficile car l'entreprise est confrontée simultanément aux défis d'une fusion et d'un environnement difficile.

A 11h18, le titre cédait 1,8% à 19,80 francs suisses dans un marché élargi SPI quasi-stable (-0,02%).

