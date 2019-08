Meier Tobler renoue avec la rentabilité au 1er semestre

Zurich (awp) - Le groupe Meier Tobler a bouclé les six premiers mois sur un résultat net de 0,3 million de francs suisses, contre une perte de 7,3 millions un an plus tôt. Malgré les coûts occasionnés par une cyberattaque fin juillet, l'équipementier du bâtiment a bon espoir de terminer l'année en territoire positif.

Le chiffre d'affaires net a accusé une baisse de 4,2% en glissement annuel à 241,9 millions de francs suisses, en raison notamment d'un effet de base lié à des grands projets qui ont été comptabilisés l'année précédente, explique Meier Tobler mardi dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) a frôlé les 5,6 millions de francs suisses, contre une perte de 0,7 million au premier semestre 2018. La dernière tranche des coûts d'intégration s'est élevée à 2,5 millions et les coûts de financement à 2,7 millions, a précisé le groupe lucernois.

La direction de Meier Tobler s'attend à un second semestre toujours difficile, marqué par la stagnation du marché de la rénovation, et anticipe un repli de ses recettes "pas significativement plus élevé que celui du premier semestre".

Le résultat annuel devrait rester positif, et ce malgré la cyberattaque dont l'entreprise a été victime le 24 juillet et dont l'impact est devisé à environ 5 millions de francs suisses sur le chiffre d'affaires et de 1-2 sur le bénéfice net.

