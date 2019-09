MEMSCAP : les activités avioniques restent solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Memscap affiche une perte nette consolidée de 0,1 million d’euros au titre du 1er semestre 2019 contre une perte nette consolidée non-significative sur le 1er semestre 2018 retraité. Le groupe affiche un Ebitda de 0,7 million d’euros contre 0,8 million d’euros pour le 1er semestre 2018 retraité. Les flux de trésorerie des activités opérationnelles sur le 1er semestre 2019, soit +0,7 million d’euros (vs +0,3 million d’euros au titre du 1er semestre 2018 retraité).Le chiffre d'affaires s'établit à 6,6 millions d'euros (7,4 millions de dollars) comparé à 6,5 millions d'euros (7,9 millions de dollars) pour le 1er semestre 2018 et à 6,4 millions d'euros (7,4 millions de dollars) pour le 2nd semestre 2018.Le chiffre d'affaires consolidé en euros au titre du 1er semestre 2019 progresse de +1% par rapport au 1er semestre 2018 et de +2% par rapport au 2nd semestre 2018.Le 1er semestre 2019 est marqué par la solidité du secteur avionique en croissance de 6% (+0,2 million d'euros) comparé au 1er semestre 2018 et représentant plus de 53% des ventes sur le 1er semestre 2019.Cette progression compense le repli cyclique de l'activité médical / biomédical (-0,2 million d'euros comparé au 1er semestre 2018).Le secteur des communications optiques reste quant à lui bien orienté avec des ventes représentant 31% du chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2019, en progression de 3% comparé au 1er semestre 2018.Le 1er semestre 2019 confirme la solidité des activités avioniques du groupe représentant plus de 53% du chiffre d'affaires consolidé sur ce semestre de même que la bonne tenue du marché des communications optiques malgré un contexte international incertain.Memscap poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.