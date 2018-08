Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Memscap a dévoilé son chiffre d’affaires et ses résultats pour le 1er semestre 2018. Ainsi, le spécialiste des systèmes micro-électro-mécaniques affiche sur la période un résultat net consolidé à l’équilibre, contre une perte nette consolidée de 0,6 million d’euros sur le 1er semestre 2017. De son côté, l’Ebitda est positif à 0,6 million d’euros, contre un Ebitda négatif de 0,2 million d’euros lors du 1er semestre 2017.La marge brute s'établit à 2,1 millions d'euros, soit 33% du chiffre d'affaires consolidé, contre 1,5 million d'euros sur le 1ersemestre 2017, représentant 27% du chiffre d'affaires consolidé.Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2018 s'établit à 6,5 millions d'euros, comparé à 5,7 millions d'euros pour le 1er semestre 2017. La croissance du chiffre d'affaires sur le semestre est donc de 15% en euros et 28% en dollars américains.Le groupe bénéficie sur le 1er semestre 2018 du dynamisme marqué des secteurs communications optiques et avionique en progression respective de 77% et 8% par rapport au 1er semestre 2017. Sur le 1er semestre 2018, le segment avionique représente plus 50% des ventes consolidées du groupe.