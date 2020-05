Memscap : COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MAI 2020

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MAI 2020

Grenoble (France) - 28 mai 2020 - 18:30 - MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd'hui que son assemblée générale ordinaire annuelle s'est tenue à huis clos le 28 mai 2020 à 16 heures dans les locaux de la société sis Parc Activillage des Fontaines, Bernin (38) - France.

Dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, compte tenu des mesures de restriction de déplacements et de rassemblements prises par le gouvernement et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales, l'assemblée générale ordinaire annuelle de MEMSCAP s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires (à l'exception du président et des membres du bureau de l'assemblée), au siège social de la société.

Dans ces conditions, les actionnaires ont pu exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l'assemblée générale, via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.

Les actionnaires de la société MEMSCAP, S.A. ont ainsi adopté à une large majorité l'ensemble des résolutions soumises à leur approbation.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 2 209 164 actions, soit 29,60% des actions ayant le droit de vote et 2 617 115 voix, soit 32,95% du nombre total des droits de vote.

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l'Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d'informations, consultez le site www.memscap.com.

