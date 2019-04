Memscap : VOTING RIGHTS ON APRIL 17, 2019

DECLARATION DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE

CAPITAL SOCIAL AU 17 AVRIL 2019

Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 18 avril 2019 - MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), déclare, en application de l'article L.233-8II du Code de commerce et des articles 223- 16 et 223-11du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et d'actions au 17 avril 2019.

Dénomination sociale de la société déclarante : MEMSCAP

Date d'arrêté : 17/04/2019

Nombre d'actions de € 0,25 de nominal 7 468 340

Nombre théorique des droits de vote