Memscap : résultat net à l'équilibre au 1er semestre

Memscap affiche un résultat net à l'équilibre au titre du premier semestre 2018 contre une perte nette de 0,6 million un an auparavant, et un bénéfice opérationnel de 0,1 million contre une perte de 0,6 million au premier semestre 2017.



Le chiffre d'affaires s'établit à 6,5 millions d'euros (7,9 millions de dollars), en croissances de 15% en euros et 28% en dollars, bénéficiant du dynamisme marqué des secteurs communications optiques et avionique (+77% et +8% respectivement).



Le fournisseur de solutions basées sur les MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) poursuit sa stratégie focalisée sur les activités avioniques, médicales et communications optiques ainsi que sur le développement d'une flexibilité accrue de ses capacités de production.



