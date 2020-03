resultats MEMS T1 2014 encourageants sur agsmallcaps / les bonnes nouvelles sont à mettre au crédit du taux de marge brute ressortit à 33% vs 25% sur le T4 2013 et 20% pour début 2013. Dans ces conditions, les résultats net et opérationnel renouent avec l'équilibre non artificiel, à comparer à des pertes respectives de 300 000 euros et 400 000 euros sur le T1 de l'année précédente. Quant au carnet de commandes, il se renforce.