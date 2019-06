Données financières ($) CA 2019 1 874 M EBIT 2019 284 M Résultat net 2019 113 M Dette 2019 685 M Rendement 2019 2,68% PER 2019 5,42 PER 2020 4,76 VE / CA 2019 0,90x VE / CA 2020 0,79x Capitalisation 993 M Prochain événement sur MERCER INTERNATIONAL INC. 21/06/19 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 25,2 $ Ecart / Objectif Moyen 66% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David M. Gandossi President, Chief Executive Officer & Director Jimmy S. H. Lee Executive Chairman Adolf Koppensteiner Chief Operating Officer David K. Ure Chief Financial Officer & Secretary William David McCartney Independent Director