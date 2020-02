Mercer International Inc. : Un mouvement de repli affirmé 27/02/2020 | 15:23 vente En cours

Cours d'entrée : 9.06$ | Objectif : 7.7$ | Stop : 9.7$ | Potentiel : 15.01% Toujours ancrée dans une tendance de fond baissière, la valeur Mercer International Inc. ne devrait pas connaitre de reprise dans les séances à venir.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 7.7 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 10.4 USD en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 10.4 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Papeterie Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MERCER INTERNATIONAL INC. -24.63% 608 UPM-KYMMENE -4.59% 17 108 SUZANO S.A. -1.59% 11 793 STORA ENSO OYJ -11.15% 9 974 SVENSKA CELLULOSA 5.79% 7 269 EMPRESAS CMPC S.A. -1.40% 5 248 HOLMEN 5.47% 5 198 OJI HOLDINGS CORPORATION 1.11% 4 899 KLABIN S.A. 22.25% 4 808 SHANDONG SUNPAPER CO., LTD. -0.44% 3 348 C&S PAPER CO.,LTD 5.41% 2 776

Données financières (USD) CA 2020 1 568 M EBIT 2020 11,0 M Résultat net 2020 -34,8 M Dette 2020 822 M Rendement 2020 5,75% PER 2020 -15,2x PER 2021 - VE / CA2020 0,91x VE / CA2021 0,79x Capitalisation 608 M Prochain événement sur MERCER INTERNATIONAL INC. 24/03/20 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 12,30 $ Dernier Cours de Cloture 9,27 $ Ecart / Objectif Haut 72,6% Ecart / Objectif Moyen 32,7% Ecart / Objectif Bas 7,87% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David M. Gandossi President, Chief Executive Officer & Director Jimmy S. H. Lee Executive Chairman Adolf Koppensteiner Chief Operating Officer David K. Ure Chief Financial Officer & Secretary Christoph Grewe-Franze Chief Information Officer