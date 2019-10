Mercialys : Invest Securities réitère son conseil

17/10/2019 | 10:05

Invest Securities estime que trimestre après trimestre, Mercialys continue d'afficher des performances opérationnelles satisfaisantes. Le bureau d'études confirme donc son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 16 E.



' La croissance des loyers à périmètre constant se maintient à un niveau élevé (+3,6%) et le CA des commerçants et la fréquentation sont en légère croissance ' indique le bureau d'analyses.



' Les perspectives 2019 sont ainsi, sans surprise, renouvelées : croissance du FFO > +4%, dont 3% de croissance organique des loyers, dividende au moins stable (1,12E/action) ' rajoute Invest Securities.



Les analystes estiment que le cours de Bourse reste toutefois perturbé par les difficultés du principal actionnaire (et locataire) du groupe, Casino, et le reclassement de capital en cours (encore 7% mi-septembre).



' Dans l'attente, le rendement du dividende (dont l'acompte de 0,47E/action sera payé le 23/10) encore élevé (9%) nous semble suffisant '.



