Communiqué de presse Paris, le 10 Septembre 2018

GRESB 2018 : MERCIALYS SE DISTINGUE UNE NOUVELLE FOIS POUR SES EXCELLENTS RÉSULTATS

Mercialys progresse dans le classement du GRESB* et se classe 4èmedans les catégories « foncières de commerce cotées en Europe » et « foncières cotées en France ».

Pour sa 3èmeparticipation au GRESB, Mercialys améliore sa note globale de 3 points, portant son score à 87/100, et conserve son labelGreen Star**. La foncière reste dans le 1erdécile du classement mondial, avec la 83èmeplace sur les 874 sociétés évaluées. Ces excellents résultats reflètent les engagements de la Société en matière de développement durable et sa capacité à mettre en œuvre avec succès Mery'21, sa stratégie RSE.

Dans l'évaluation du GRESB, Mercialys se distingue tout particulièrement sur 3 aspects. Les scores de 100 (le maximum possible) obtenus sur la « Policy & Disclosure » et le « Management » illustrent l'engagement public de la Société pour une création de valeur durable et intégrant l'ensemble de ses parties prenantes, ainsi que l'implication de ses dirigeants et managers dans la mise en œuvre de sa politique RSE volontariste et ambitieuse.

L'excellent score de 95 sur le volet « Building certifications » récompense pour sa part la démarche d'amélioration continue de la performance environnementale de ses actifs. En 2017, Mercialys a en effet certifié BREEAM-In-Use 21 de ses centres commerciaux.

*GRESB: Global Real Estate Sustainability Benchmark,classement international de référence qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises du secteur immobilier **Green Star : plus haute catégorie du classement GRESB

