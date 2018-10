Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercialys a finalisé l’extension majeure de son centre commercial « Cap Sacré-Cœur », au sein de la commune du Port (île de la Réunion). L’inauguration aura lieu le 6 novembre prochain. Ce projet est commercialisé à 100%. Courant 2019, l’expansion du centre "Cap Sacré-Cœur" en tant que destination shopping se poursuivra avec l’ouverture d’un food court, d’un village de restauration extérieur et d’un retail park, représentant 5 300 mètres carrés de surface locative supplémentaire.A ce titre, Cap Sacré-Cœur deviendra le deuxième plus grand centre commercial de l'océan Indien, avec plus de 100 boutiques et restaurants, 7 moyennes surfaces sur 42 500 mètres carrés de surface locative.