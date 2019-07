MERCIALYS : a finalisé la cession de deux sites Monoprix

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercialys a annoncé mardi soir avoir finalisé la cession des sites Monoprix de Saint-Germain-en-Laye et de La Garenne-Colombes auprès d’un fonds géré par Mata Capital. Ces actifs ont été cédés pour un montant de l’ordre de 100 millions d’euros acte en main, « supérieur à leur valorisation d’expertise, à un taux bien inférieur au taux de rendement d’expertise moyen du portefeuille d’actifs de la société de 5,2% », explique la foncière. Mercialys a considéré qu’ils ne correspondaient plus à ses critères de projets de développements urbains mixtes.Parallèlement, Mercialys a réalisé des avancées significatives sur ses autres projets de développement urbains mixtes, le dépôt des dossiers de demande de permis de construire étant notamment prévus pour le 4ème trimestre 2019 pour le projet de Saint-Denis, pour le 1er trimestre 2020 pour celui de Marcq-en-Barœul et pour le 2ème trimestre 2020 pour celui de Puteaux.