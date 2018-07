Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercialys (+1,10% à 15,58 euros) a fait part de ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a publié un actif net réévalué triple net (format EPRA) en hausse de 1,3% sur 6 mois à 20,81 euros par action et de 2,2 % par rapport au 30 juin 2017. Le résultat des opérations (FFO) progresse de +0,3% à 59,8 millions d’euros, soit 0,65 euro par action en hausse de +0,4%. Hors impact du coût de portage, le FFO est en hausse de +3,5%.Les revenus locatifs s'établissent à 92,2 millions d'euros, en recul de 1% par rapport au 1er semestre 2017.La valeur du patrimoine de Mercialys s'établit à 3 796,6 millions d'euros, droits inclus, en progression de 1,6% sur 6 mois et de 2,6% sur 12 mois.Globalement, Mercialys a jugé ses "performances opérationnelles extrêmement satisfaisantes." Cela conduit la foncière a confirmé ses objectifs 2018 "avec un niveau de confiance élevé".Il s'agit d'une croissance organique des loyers facturés supérieure à 2% hors indexation et d'un FFO par action en progression d'au moins 2%, hors impact du coût de portage lié au refinancement de l'obligation à maturité 2019, dont le montant est estimé à 4 millions d'euros après mise en place d'instruments de couverture (y compris effet du placement privé conclu en novembre 2017). Enfin, figure également parmi les objectifs 2018 un dividende en progression d'au moins 2%, dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2018.