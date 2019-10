MERCIALYS : confirme ses objectifs 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

À fin septembre 2019, la croissance des loyers facturés par Mercialys à périmètre constant s’établit à 1,7 % hors indexation et à 3,6 % en incluant celle-ci. À périmètre courant, ils progressent de 2,4 % à 139,7 millions d'euros. Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels 2019, l’acompte sur dividende de 0,47 euro par action, décidé par le Conseil d’administration compte tenu de la solidité des performances du spécialiste des centres commerciaux, sera détaché le 21 octobre 2019 et mis en paiement le 23 octobre 2019.Par ailleurs, au titre de l'ensemble de l'exercice 2019, Mercialys confirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs annuels. Il cible une croissance organique des loyers facturés incluant l'indexation proche de 3% (dont au moins +1 % hors indexation) ; un résultat des opérations (FFO) par action en progression d'au moins 4 % et un dividende dans une fourchette de 85 % à 95 % du FFO 2019, au moins stable par rapport à 2018.