MERCIALYS : inaugure l'extension de son centre commercial Cap Sacré-Coeur

La foncière Mercialys inaugure aujourd’hui l’extension de son centre commercial Cap Sacré-Cœur, situé dans la commune du Port à La Réunion. Avec une extension de 9 200 mètres carrés accueillant 45 nouvelles boutiques et une rénovation complète de la partie déjà existante, le site change totalement d’apparence et de dimension. Commercialisé à 100% bien avant son ouverture, le projet a séduit de nombreuses enseignes nationales et internationales non présentes jusqu’alors sur l’île et compte désormais 85 boutiques et restaurants.