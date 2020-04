MERCIALYS : l'assemblée générale du 23 avril se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le respect des mesures de restrictions de la circulation et de confinement actuelles, potentiellement amenées à être prolongées au-delà du 15 avril, le conseil d'administration de Mercialys a acté de la tenue à huis clos de l'assemblée générale du 23 avril 2020, sans la présence physique des actionnaires ou de leurs représentants, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 relative à la tenue des Assemblées Générales.Dès lors, il est expressément demandé aux actionnaires de ne pas se déplacer et de participer à cette Assemblée Générale en votant à distance les résolutions, soit via le formulaire de vote par correspondance, soit via la plateforme VOTACCESS. Ils peuvent également donner pouvoir au Président. Les demandes de cartes qui seraient effectuées seront prises en compte comme des votes négatifs vis-à-vis des résolutions proposées à l'Assemblée Générale.Il est également demandé aux actionnaires qui le souhaiteraient d'adresser leurs questions au Conseil d'administration en amont de la tenue de l'Assemblée Générale, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et rappelées dans la brochure de convocation disponible sur le site de la société.Par ailleurs, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire actuelle sur le fonctionnement des services postaux, il est fortement recommandé aux actionnaires de privilégier l'envoi de leurs questions par e-mail, à l'adresse suivante : finance@mercialys.com.Des moyens techniques audio et vidéo appropriés seront bien entendu mis à disposition afin de pouvoir suivre à distance l'Assemblée Générale. Ils ne permettront toutefois qu'une écoute de l'événement, aucune question ne pouvant être posée par l'intermédiaire de ces canaux.L'ensemble des documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale 2020 sont disponibles sur le site www.mercialys.fr, à la rubrique Investisseurs/Assemblées Générales/Assemblée générale du 23 avril 2020. Nous invitons les actionnaires à consulter régulièrement cette section où toute information complémentaire sur cette Assemblée Générale sera diligemment mise à disposition.