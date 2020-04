MERCIALYS : modère son dividende au titre de l'exercice 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercialys annonce que son conseil d'administration a été décidé, hier, de répondre aux appels du Gouvernement en matière de modération du dividende. La proposition de dividende qui sera faite au titre de l'exercice 2019 sera de 0,95 euro contre 1,15 euro précédemment. Par ailleurs, il a été acté que l'assemblée générale du 23 avril 2020 se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires ou de leurs représentants.En réponse à l'appel des pouvoirs publics, le Conseil d'administration de Mercialys a décidé ce jour de ramener la proposition de distribution de dividende qui sera faite au titre de l'exercice 2019 lors de l'Assemblée Générale du 23 avril 2020 de 1,15€ par action à 0,95€ par action, montant correspondant strictement aux obligations de distribution au titre du statut fiscal des Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC).Compte tenu de l'acompte sur dividende de 0,47€ par action mis en paiement le 23 octobre 2019, le solde du dividende proposé de 0,95€ par action sera donc de 0,48€ par action, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale du 23 avril prochain (3ème résolution). Les dates de détachement et de paiement resteront inchangées, fixées respectivement au 27 et 29 avril 2020.Cette décision, prise dans un esprit civique et solidaire, augmente la capacité de Mercialys à se mobiliser en soutien de l'ensemble de ses parties prenantes. Les priorités de la Société restent focalisées sur la santé et la sécurité de ses clients et de ses équipes, la mobilisation de ces dernières étant exemplaire qu'elles soient en télétravail ou présentes sur sites.Mercialys est également à l'écoute des enseignes à la recherche de solutions pérennisant l'activité de chacun.À ce titre, la société a mis en place, suite à l'arrêté du 15 mars 2020 imposant la fermeture de certains commerces, les mesures suivantes pour les TPE et les PME appartenant à l'un des secteurs dont l'activité est interrompue : les loyers et charges sont appelés mensuellement et non plus trimestriellement ; le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1er avril 2020 et pour les périodes postérieures d'arrêt d'activité imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lorsque l'activité reprendra, les loyers et charges de cette période pourront faire l'objet de différés de paiement ou d'étalements sans pénalité ni intérêts de retard et être adaptés à la situation des entreprises concernées.Enfin, il est rappelé que par communiqué de presse publié le 23 mars 2020, la Société a rendu caducs les objectifs 2020 communiqués le 12 février dernier, le contexte ne permettant pas à ce stade de quantifier l'impact de la crise du covid-19 sur la performance, les résultats et les objectifs annuels de la Société. Ces objectifs seront actualisés lorsque les perspectives sur le contexte sanitaire pourront être éclaircies.