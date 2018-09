Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercialys, société experte dans la gestion, la transformation et la valorisation des centres commerciaux, progresse dans le classement du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), et se classe 4ème dans les catégories "foncières de commerce cotées en Europe" et "foncières cotées en France".Pour sa 3ème participation, Mercialys améliore sa note globale de 3 points, portant son score à 87/100, et conserve son label Green Star (plus haute catégorie du classement GRESB). La foncière reste dans le 1er décile du classement mondial, avec la 83ème place sur les 874 sociétés évaluées. Ces résultats reflètent d'après un communiqué les engagements de la Société en matière de développement durable et sa capacité à mettre en œuvre avec succès Mery'21, sa stratégie RSE.