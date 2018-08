Mercialys : Crédit Agricole dépasse les 15% du capital

02/08/2018 | 14:09

Crédit Agricole a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 juillet, par l'intermédiaire de Crédit Agricole CIB, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de Mercialys et en détenir indirectement 18,05% du capital et des doits de vote.



Ces franchissements de seuils résultent d'une acquisition d'actions Mercialys hors marché en couverture d'un contrat financier sur actions avec paiement différentiel (total return swap) conclu avec Casino.



Crédit Agricole CIB n'envisage pas d'acquérir le contrôle de Mercialys, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance de la société.



