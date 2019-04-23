Mercialys : Croissance organique de 3,4% au T1

23 avril (Reuters) - MERCIALYS A ANNONCÉ MARDI:
* UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,4% AU T1, INCLUANT
L'INDEXATION,
+1,8% HORS INDEXATION
* CENTRES COMMERCIAUX : +180 PB POUR LA FRÉQUENTATION ET
+190 PB
POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS
* OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS, À SAVOIR UNE CROISSANCE
ORGANIQUE
DES LOYERS Y COMPRIS INDEXATION PROCHE DE 3%, DONT AU MOINS 1%
HORS INDEXATION, UNE PROGRESSION DU FFO
DAU MOINS 4%, ET UN DIVIDENDE AU MOINS STABLE ET DANS UNE
FOURCHETTE DE 85% À 95% DU FFO 2019
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(Rédaction de Paris)