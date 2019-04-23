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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Mercialys    MERY   FR0010241638

MERCIALYS

(MERY)
  Rapport  
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Mercialys : Croissance organique de 3,4% au T1

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23/04/2019 | 17:54

23 avril (Reuters) - MERCIALYS A ANNONCÉ MARDI:

* UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 3,4% AU T1, INCLUANT L'INDEXATION, +1,8% HORS INDEXATION

* CENTRES COMMERCIAUX : +180 PB POUR LA FRÉQUENTATION ET +190 PB POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS

* OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS, À SAVOIR UNE CROISSANCE ORGANIQUE DES LOYERS Y COMPRIS INDEXATION PROCHE DE 3%, DONT AU MOINS 1% HORS INDEXATION, UNE PROGRESSION DU FFO DAU MOINS 4%, ET UN DIVIDENDE AU MOINS STABLE ET DANS UNE FOURCHETTE DE 85% À 95% DU FFO 2019

* Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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PER 2020 13,26
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VE / CA 2020 13,7x
Capitalisation 1 162 M
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