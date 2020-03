Mercialys : Informations relatives à l'épidémie de Coronavirus (covid-19)

Regulatory News:

Suite au passage au stade 3 de la gestion de l’épidémie de Coronavirus (covid-19), le Gouvernement a interdit aux lieux de vie non indispensables l’accueil du public à compter de dimanche 15 mars 2020, 00h00. Mercialys (Paris:MERY) se conforme évidemment à cette décision de santé publique.

L’arrêté gouvernemental autorise la poursuite des activités des commerces essentiels. Il leur a d’ailleurs été demandé un effort particulier afin d’assurer une bonne disponibilité des produits.

Ces commerces intègrent notamment :

- L’alimentaire (tout format, produits frais comme congelés)

- La mobilité (équipement, entretien et réparation de véhicules, carburant)

- L’information (équipement et entretien de matériel informatique et de communication)

- La santé (pharmacies, parapharmacies, services funéraires)

- L’hygiène (blanchisseries, teintureries)

- La presse (journaux, papeterie)

- Le tabac

- La construction (quincailleries, commerce de matériaux au détail)

- Les financements (réseaux bancaires et d’assurance)

Dans ce contexte, l’accès à ces commerces au sein des centres commerciaux de Mercialys, en particulier aux grandes surfaces alimentaires les ancrant, reste ouvert au public. L’activité générale est néanmoins lourdement affectée par cette situation. Il en résulte qu’il est impossible, à ce stade, de quantifier l’impact sur la performance et les objectifs 2020 de la Société.

Mercialys assure de sa totale mobilisation opérationnelle, dans le plus grand respect de la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients. Etant donné l’incertitude relative à la durée des mesures gouvernementales actuelles, la Société prend par ailleurs d’ores et déjà les dispositions adéquates afin de limiter ses coûts de structure et ses investissements. Elle a également engagé un dialogue actif avec l’ensemble de ses enseignes.

