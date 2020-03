Mercialys : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019 et commentaires relatifs aux objectifs 2020

Société anonyme au capital de 92.049.169 euros Siège social : 16-18, rue du Quatre Septembre, 75002 Paris

424 064 707 R.C.S. Paris

Communiqué de mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019

et commentaires relatifs aux objectifs 2020 de la Société

Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2019

Mercialys a déposé son Document d'enregistrement universel 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, le 23 mars 2020, sous le numéro D.20-0160.

Le Document d'enregistrement universel 2019 intègre :

le rapport financier annuel 2019 ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'administration ;

les rapports des Commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;

la déclaration de performance extra-financière ;

extra-financière ; le rapport intégré, comprenant notamment le modèle d'affaires de la Société ;

le descriptif du programme de rachat d'actions.

Ce document est disponible sur le site internet de la Société : www.mercialys.fret tenu à disposition à son siège social.

Commentaires relatifs aux objectifs 2020 de la Société

Le début de l'année 2020 est marqué par une forte incertitude liée à l'épidémie de coronavirus (covid-19). Suite à sa propagation en France, des mesures gouvernementales d'ampleur ont été adoptées, intégrant une fermeture des commerces non essentiels et un confinement de la population.

Plusieurs typologies d'enseignes locataires de Mercialys peuvent rester ouvertes, néanmoins la fréquentation de ses sites est fortement impactée. Bien que ses loyers intègrent majoritairement une composante fixe (97,6% de la masse locative), cette crise sanitaire pourrait affecter la solvabilité des commerçants et par extension la capacité de recouvrement des loyers par Mercialys.

Dans ce contexte, et compte tenu des mesures d'accompagnement ciblées non chiffrées à ce jour que pourrait consentir la Société, elle n'est pas en mesure, à la date du dépôt du présent Document d'enregistrement universel, de quantifier l'impact de la crise du coronavirus sur sa performance, ses résultats et ses objectifs 2020. Les objectifs communiqués lors de la publication des résultats 2019 en février 2020 sont ainsi caducs et seront actualisés lorsque les perspectives sur le contexte sanitaire pourront être éclaircies.

* * *

Paris, le 23 mars 2020

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr

Contact analystes / investisseurs / presse :

Alexandre Leroy

Tél : + 33(0)1 53 65 24 39

Email : aleroy@mercialys.com