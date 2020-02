Mercialys : Nomination de Kristelle Wauters

Regulatory News:

Kristelle Wauters rejoint Mercialys (Paris:MERY) au poste de Directrice des opérations immobilières, en charge de la Direction commerciale, de la Direction de l’asset management et de l’Innovation immobilière. Elle intègre le Comité managérial et rapporte à Monsieur Vincent Ravat, Directeur général.

Kristelle Wauters a commencé son parcours professionnel chez DTZ Asset Management en finance, investissement puis asset management pour le compte de fonds opportunistes. Elle a ensuite rejoint Constructa Asset Management comme Directrice des Investissements.

Elle était depuis 2012 Directrice des investissements en Europe continentale et des développements tertiaires chez Aviva Investors Real Estate France, où en 2016 elle a été nommée Directrice générale déléguée. Kristelle Wauters a notamment investi en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, sur différentes classes d’actifs tel que les bureaux, la logistique, le commerce et l’hôtellerie. Dans le cadre de ses fonctions, elle a aussi mené le développement, la commercialisation et la stratégie marketing de projets ambitieux en bureaux et en logistique, notamment dans le cadre du Grand Paris.

Vincent Ravat déclare : « Nous sommes heureux d’accueillir Kristelle Wauters au sein des équipes de Mercialys. Elle nous apportera son savoir-faire et son expérience en matière d’immobilier et contribuera au renforcement du positionnement client et de la dynamique de création de valeur de l’entreprise. »

Le patrimoine de Mercialys, valorisé à 3 634,4 millions d’euros droits inclus à fin décembre 2019, est essentiellement constitué de centres commerciaux de proximité leaders dans leur zone de chalandise. En parallèle de la gestion de cette base d’actifs, la Société mène des projets innovants afin de répondre à la polarisation du marché de l’immobilier commercial et aux nouveaux besoins des consommateurs.

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux.

Au 31 décembre 2019, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2144 baux représentant une valeur locative de 180,6 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2019 à 3,6 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2019 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de référence de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

