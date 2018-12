Mercialys : changement au conseil d'administration

13/12/2018 | 10:51

Mercialys annonce que suite à la cession de 15% de son capital par Casino, annoncée le 26 juillet, son conseil d'administration, réuni le 12 décembre, a pris acte de la démission de la Société Casino Guichard Perrachon.



Suite à cette évolution, le conseil d'administration de Mercialys est composé de 11 administrateurs, dont sept administrateurs indépendants, soit 63,6%. Les femmes représentent 54,5% du conseil d'administration.



Les comité d'audit et des nominations sont désormais composés tous deux de 75% d'administrateurs indépendants. Enfin, le comité des investissements est composé de deux administrateurs indépendants, du président de la société et de deux représentants restants du Groupe Casino.



