Mercialys : confirme ses prévisions pour 2019 alors que la spéculation entoure la foncière

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Mercialys, détenu à 25,2% par Casino, a confirmé mercredi l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2019, alors que son résultat des résultat des opérations (FFO) a augmenté de 5,3% au premier semestre, dans un contexte de hausse des revenus locatifs.

Le FFO, qui correspond au résultat net part du groupe avant amortissements et plus-values de cessions, a atteint 63 millions d'euros sur la période, contre 59,8 millions d'euros un an auparavant.

Au cours des six premiers mois de l'exercice, Mercialys a enregistré 95,5 millions d'euros de revenus locatifs, contre 92,2 millions d'euros un an plus tôt. A périmètre constant, la croissance des loyers a atteint 3,6% en incluant l'effet de l'indexation, et 1,7% en excluant celui-ci.

Depuis plusieurs semaines, Mercialys fait l'objet de vives spéculations. Le mois dernier, Invest Securities évoquait un possible intérêt d'Altarea-Cogedim pour l'exploitant de centres commerciaux. A l'issue d'un récent roadshow organisé pour Mercialys, Oddo BHF notait qu'une fusion entre Carmila, détenue à 36% par Carrefour, et la foncière est "peu probable", mais "pas impossible". Contactés lorsque ces spéculations ont émergé le mois dernier, Altarea et Mercialys n'ont pas souhaité apporter de commentaire.

Le lourd endettement du distributeur Casino, lancé dans un vaste plan de cession d'actifs non stratégiques, entretient les spéculations relatives à un changement d'actionnaire chez Mercialys, estiment les opérateurs de marché. Casino a déjà cédé 15% du capital de Mercialys au Crédit Agricole via un equity swap en juillet 2018. Le propriétaire de l'enseigne Monoprix détient encore 25,2% du capital de la foncière.

