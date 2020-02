Mercialys : directrice des opérations immobilières nommée

25/02/2020 | 07:24

Mercialys annonce l'arrivée de Kristelle Wauters au poste de directrice des opérations immobilières, en charge de la direction commerciale, de la direction de l'asset management et de l'innovation immobilière.



Kristelle Wauters était depuis 2012 directrice des investissements en Europe continentale et des développements tertiaires chez Aviva Investors Real Estate France, où en 2016 elle a été nommée directrice générale déléguée.



Elle a notamment investi en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, sur différentes classes d'actifs tel que les bureaux, la logistique, le commerce et l'hôtellerie. Dans le cadre de ses fonctions, elle a participé à de projets ambitieux dans le cadre du Grand Paris.



