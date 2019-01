Mercialys : entrée dans la 'A List' du CDP

23/01/2019 | 07:39

Pour sa deuxième participation au Carbon Disclosure Project (CDP), Mercialys annonce intégrer la 'A List' qui regroupe les 126 entreprises mondiales les plus investies en matière de lutte contre le changement climatique.



La foncière d'immobilier commercial avait obtenu la note de A- lors de sa première participation en 2017 et progresse donc d'un niveau. Elle revendique faire ainsi partie du 1% des entreprises mondiales les plus responsables en matière d'empreinte environnementale.



Plus de 7000 sociétés ont répondu en 2018 au questionnaire du CDP, soumettant leurs 'informations carbone' à l'évaluation scientifique et indépendante de l'organisme, un nombre en augmentation de 11% par rapport à l'année précédente.



