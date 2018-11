Mercialys : inauguration de centre commercial à la Réunion

06/11/2018 | 07:34

Mercialys annonce inaugurer l'extension de son centre commercial Cap Sacré-Coeur, situé dans la commune du Port à La Réunion, avec une extension de 9.200 m² accueillant 45 nouvelles boutiques et une rénovation complète de la partie déjà existante.



'Commercialisé à 100% bien avant son ouverture, le projet a séduit de nombreuses enseignes nationales et internationales non présentes jusqu'alors sur l'île et compte désormais 85 boutiques et restaurants', souligne le groupe d'immobilier commercial.



