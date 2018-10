Mercialys : inaugure son centre commercial cap sacre-coeur

01/10/2018 | 10:33

Mercialys annonce avoir finalisé l'extension majeure de son centre commercial Cap Sacré-Coeur, au sein de la commune du Port.



' Ce projet est commercialisé à 100%, démontrant l'attractivité du site pour des enseignes nationales et internationales diversifiées. Cap Sacré-Coeur représentera désormais une destination shopping majeure sur l'Ile de La Réunion et déploiera également une plateforme digitale renouvelée au service de ses visiteurs '.



Situé au Nord-Ouest de l'île de La Réunion, le centre commercial Cap Sacré-Coeur bénéficie d'une localisation idéale, au coeur d'un bassin de vie de 400 000 habitants en forte croissance démographique.



