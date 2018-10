Mercialys : loyers facturés stables à fin septembre

18/10/2018 | 12:19

Mercialys affiche, à fin septembre, une croissance des loyers facturés à périmètre constant de +2,5% hors indexation et +3,6% incluant celle-ci. A périmètre courant, ces loyers ressortent à 136,5 millions d'euros, quasiment stables par rapport à fin septembre 2017.



'La tendance opérationnelle sous-jacente reste puissante, avec toujours une surperformance sensible de la société par rapport à l'ensemble du marché des centres commerciaux en France', explique le PDG de la foncière d'immobilier commercial, Eric Le Gentil.



Au titre de l'ensemble de 2018, Mercialys confirme sa confiance dans l'atteinte de ses objectifs annuels, dont un FFO par action en progression d'au moins +2%, hors impact du coût de portage lié au refinancement de l'obligation à maturité 2019.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.