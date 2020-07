Mercialys : propose désormais une solution propriétaire unifiée d'agrégation, de consolidation et de livraison du dernier kilomètre pour les commerces de son patrimoine

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY) a développé la plateforme Ocitô, combinaison d’une marketplace, de capacités d’agrégation logistique et de moyens de livraison visant à assurer l’omnicanalité de ses actifs et apporter une réponse à la problématique de la logistique du dernier kilomètre. Déjà en service sur deux centres, la marketplace Ocito.net sera déployée sur 80% du patrimoine en valeur d’ici fin 2020 et ambitionne d’intégrer au moins 350 commerçants à cet horizon.

Ocitô est constitué de 3 solutions formant un véritable écosystème de services local, à même de répondre aux évolutions des tendances de consommation et offrir aux enseignes un nouveau levier de croissance de leur chiffre d’affaires via un canal complémentaire de vente en ligne, tout en réduisant leurs coûts :

1/ « Ocito.net », une marketplace digitale web et mobile, propriété de Mercialys, permettant aux consommateurs d’accéder facilement à l’offre des commerçants présents dans leur centre et de leur passer commande à travers une interface intuitive (https://www.ocito.net/) ;

2/ « Ocito.logistique », une gamme de services facilitant la consolidation et l’expédition de colis depuis les boutiques (cellule logistique mutualisée, mise à disposition de consommables, affranchissement et ramassage centralisé) et donc permettant aux enseignes de s’approprier et développer le ship-from-store ;

3/ « Ocito.transport », un éventail de solutions d’adressage du dernier kilomètre pour permettre aux clients de récupérer leurs produits toujours plus rapidement : livraison immédiate, livraison à domicile à J+2, Click & Collect, drive et casiers de retrait.

Ocito.net, une marketplace locale incarnant la conception par Mercialys du commerce d’avenir : le commerce unifié

Ocito.net a fait l’objet de tests, tout au long de 2019, sur le site d’Angers. Face au succès de cette expérimentation, et suite aux nombreux retours de commerçants pendant la période de confinement, Mercialys a décidé d’accélérer le déploiement de cette plateforme à grande échelle en y intégrant une évolution majeure : son ouverture aux biens non-alimentaires. Ocitô.net incarne ainsi désormais complètement la vision de Mercialys d’un commerce unifié et constitue la pierre angulaire de sa stratégie omnicanale, qui vise à offrir à ses clients : 1/ l’ensemble des produits vendus par les enseignes de ses centres en quelques clics et en une seule commande, et 2/ la possibilité de les recevoir, indifféremment, à domicile ou de les récupérer en magasin ou en drive.

Ocito.net est d’ores et déjà fonctionnel sur les centres commerciaux d’Angers et de Rennes. Elle embarque actuellement une offre diversifiée de restauration, d’équipements de la maison, de produits de loisirs, ou encore d’optique. Si les produits alimentaires sont proposés en Click & Collect ou en livraison par des équipes dédiées, les produits non-alimentaires font l’objet de retraits en magasins ou d’expéditions postales via Colissimo.

Sur ce dernier point, la solution Ocito.logistique permet de mutualiser les besoins des enseignes qui opèrent déjà d’elles-mêmes en ship-from-store avec les besoins de la marketplace Ocito.net, permettant un gain d’efficience opérationnelle et des synergies de coûts pour l’ensemble des parties. Dès septembre 2020, chaque centre organisera, à ce titre, une collecte quotidienne de l’ensemble des colis auprès des enseignes et mettra à disposition un local sécurisé permettant de centraliser leur stockage.

Ce dispositif constitue une brique commune avec les initiatives mises en place par Mercialys dans le cadre de son partenariat avec la société OneStock, dont la solution logicielle d’unification des stocks des enseignes au niveau national permet l’expédition des commandes reçues en ligne sur leur site marchand directement depuis le magasin optimal au regard de la localisation de l’acheteur.

Avec le déploiement à grande échelle de ces solutions logistiques unifiées, Mercialys se positionne plus que jamais en tant que pionnier du commerce omnicanal, renforçant l’importance stratégique et l’assise de ses centres commerciaux au sein de leur zone de chalandise.

