Mercialys : récompensé pour son document de référence

03/10/2019 | 08:02

Mercialys annonce avoir obtenu pour 2019 le prix du meilleur document de référence de l'année, lors de la 10ème édition des Grands Prix de la Transparence, après avoir remporté le Grand Prix de la Transparence Toutes Catégories en 2018.



Depuis 2009, ces Grands Prix évaluent annuellement la qualité de l'information réglementée publiée par les sociétés du SBF 120, au travers quatre supports clés : le document de référence, la charte éthique, le site Internet et la brochure de convocation à l'AG.



Mercialys a également été nominée en 2019 dans les catégories 'meilleur site Internet' et 'meilleure brochure de convocation à l'assemblée générale' de l'année, nominations saluant les trois meilleures sociétés du SBF 120 dans chacune de ces autres catégories.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.