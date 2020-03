Mercialys : voit son activité "lourdement affectée" par la pandémie de coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Mercialys a averti lundi que son activité générale était "lourdement affectée" par la crise sanitaire du coronavirus. Le groupe a précisé qu'il était "impossible, à ce stade, de quantifier l'impact sur la performance et les objectifs 2020 de la société".

Après que le gouvernement a interdit depuis dimanche aux lieux de vie non indispensables l'accueil du public, le groupe a maintenu l'accès aux commerces essentiels autorisés à ouvrir.

La liste des commerces concernées dressée par Mercialys comprend l'alimentaire, la santé et les banques et assurances, mais aussi l'hygiène, la presse, le tabac et la construction (quincaillerie, commerce de matériaux au détail).

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

