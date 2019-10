toro84 - R: MERY Tu me verras jamais acheter des valeurs de merde Alex, ça je peux t'assurer, lol, hahaha.

En plus, MERY fait la totalité de son CA "made in France", donc, si l'euro monte... no problemo!



A suivre...







11/07 | 10:29 ALEX29



MERY



Mercyalis est une excellente valeur. Le CAC descend et MERY monte, si si .