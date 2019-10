Merck and Company : Pas de retournement en vue 29/10/2019 | 11:58 achat En cours

Cours d'entrée : 84.05$ | Objectif : 98.7$ | Stop : 77$ | Potentiel : 17.43% Le titre Merck and Company présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 98.7 $. Merck And Company représente actuellement 5.04 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 23/10/2019 au cours de 81.71 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 79.73 USD.

Points faibles Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MERCK AND COMPANY 7.58% 210 463 JOHNSON & JOHNSON 0.10% 340 927 ROCHE HOLDING AG 21.01% 253 048 PFIZER -14.59% 206 197 NOVARTIS 16.97% 197 613 NOVO NORDISK AS 22.21% 128 856 ASTRAZENECA 26.65% 125 502 AMGEN 5.31% 122 945 SANOFI 10.20% 115 916 ABBVIE -15.03% 115 810 GLAXOSMITHKLINE 16.46% 110 532

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 46 503 M EBIT 2019 15 689 M Résultat net 2019 10 952 M Dette 2019 19 843 M Rendement 2019 2,58% PER 2019 20,5x PER 2020 17,0x VE / CA2019 5,11x VE / CA2020 4,82x Capitalisation 218 Mrd Prochain événement sur MERCK AND COMPANY 29/10/19 Q3 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 96,39 $ Dernier Cours de Cloture 85,10 $ Ecart / Objectif Haut 23,4% Ecart / Objectif Moyen 13,3% Ecart / Objectif Bas 4,58% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kenneth C. Frazier Chairman, President & Chief Executive Officer Robert M. Davis CFO & Executive Vice President-Global Services Sandy Tremps Vice President-R&D IT CIO James H. Scholefield Chief Information & Digital Officer Thomas Henry Glocer Independent Director