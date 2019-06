Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Merck & Co a signé un accord en vue d'acquérir la biotech Tilos Therapeutics pour un montant maximum de 773 millions de dollars. Ce prix correspond à des paiements d'étapes et des royalties en fonction du développement et du succès des traitements innovants de la biotech spécialisée dans la lutte contre le cancer.