MERCK & CO dévoile des prévisions 2019 plus ambitieuses

A l’instar de son concurrent Pfizer, le groupe pharmaceutique américain Merck & Co a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et relevé ses objectifs 2019. Au troisième trimestre, le bénéfice net a reculé de 3% 1,9 milliard de dollars, soit 74 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,51 dollar, soit 27 cents de mieux que le consensus FactSet Les ventes ont progressé de 15% à 12,4 milliards de dollars.Hors impact des changes, la progression est de 16% grâce à l'oncologie et les vaccins. Le marché visait 11,64 milliards de dollars.Merck & Co anticipe désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 5,12 et 5,17 dollars contre de 4,84 à 4,94 dollars auparavant. Les ventes sont, elles, désormais attendues entre 46,5 et 47 milliards contre de 45,2 à 46,2 milliards de dollars précédemment.