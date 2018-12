Merck : Vaxelis approuvé aux Etats-Unis

27/12/2018 | 09:22

Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Vaxelis, son vaccin combiné hexavalent pédiatrique conçu avec MSD (Merck & Co en Amérique du Nord) pour la vaccination des enfants à partir de six semaines et jusqu'à quatre ans (mais avant l'âge de cinq ans).



Ce produit est indiqué contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et les maladies invasives à Haemophilus influenzae de type b (Hib). Il peut être administré à raison de trois injections.



Les deux groupes de santé s'emploient à optimiser la production de Vaxelis pour approvisionner durablement les États-Unis et satisfaire à la demande projetée. Ce vaccin ne sera pas disponible dans le commerce américain avant 2020.



