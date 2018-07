Merck and : &CO dépasse les attentes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Merck & Co a publié des résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2018, ce qui l’a conduit à relever ses objectifs annuels. Ainsi, le laboratoire pharmaceutique américain a réalisé un bénéfice net de 1,71 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre 2018, soit 63 cents par action, contre 1,95 milliard de dollars, ou 71 cents par action, un an plus tôt. Toutefois, en données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,06 dollar, ce qui dépasse les attentes du consensus FacSet (1,03 dollar).Pour sa part, le chiffre d'affaires a progressé à 10,47 milliards de dollars, contre 9,93 milliards un an plus tôt. Le marché anticipait 10,28 milliards.In fine, Merck & Co a relevé ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 4,22 et 4,30 dollars, contre une précédente fourchette de 4,16-4,28 dollars. Le consensus FactSet tablait sur 4,24 dollars.