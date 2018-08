Merck : approbation dans le cancer du foie en Europe

24/08/2018 | 16:04

Merck et Eisai annonce que Lenvima a été approuvé en Europe comme traitement en première ligne du carcinome hépatocellulaire avancé ou non-résécable, forme de cancer du foie pour lequel le pronostic est faible et les options de traitement limitées.



Cette approbation vient s'ajouter à celle octroyée la semaine dernière par la FDA américaine, sur la base d'une étude de phase III dans laquelle Lenvima a démontré un effet prouvé sur la survie d'ensemble.



Les deux laboratoires pharmaceutiques soulignent que le cancer du foie constitue la deuxième cause de décès liés au cancer, responsable de près de 750.000 morts par an dans le monde, dont 69.000 en Europe.



