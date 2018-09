Merck : avis favorable pour deux traitements contre le VIH-1

21/09/2018 | 14:33

Merck annonce avoir reçu un avis favorable de la part des régulateurs européens, recommandant que deux traitements de l'infection par le VIH-1 obtiennent une autorisation de mise sur le marché.



Delstrigo, un comprimé à dose fixe administré une fois par jour contenant de la doravirine, de la lamivudine et du fumarate de ténofovir disoproxil, et Pifeltro, nouvel inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, à administrer en association avec d'autres médicaments antirétroviraux, vont donc être examinés par la Commission européenne en vue d'une autorisation de mise sur le marché dans l'UE.



La Food and Drug Administration américaine a déjà approuvé les deux médicaments en août.



Des demandes d'autorisation de mise sur le marché sont également en cours d'examen dans d'autres pays, notamment au Canada, en Australie et en Suisse.





