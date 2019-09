Merck : de nouvelles données présentées à la fin du mois

09/09/2019 | 15:31

Merck annonce prévoir de présenter de nouvelles données concernant son immunothérapie, le Keytruda, au congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).



Celui-ci se tiendra à la fin du mois à Barcelone.



Les données du fabricant américain de médicaments couvriront plus de 15 types de cancer.



Merck a également annoncé son intention de divulguer des données concernant le Lynparza, le cancer de la prostate et le cancer de l'ovaire.



Au total, plus de 80 données sur des médicaments anticancéreux et des médicaments-candidats seront présentés au congrès, couvrant plus de 18 types de tumeurs.



