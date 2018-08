Merck : deux médicaments anti-VIH-1 approuvés aux Etats-Unis

31/08/2018 | 13:41

Merck annonce que la FDA a approuvé ses Delstrigo et Pifeltro, dans le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes sans expérience précédente de traitement antirétroviral et administrés oralement une fois par jour avec ou sans nourriture.



Delstrigo est un comprimé à dose fixe une fois par jour, combinant doravirine, lamivudine et tenofovir disoproxil fumarate. Nouvel inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, Pifeltro est administré avec d'autres médicaments antirétroviraux.



Cette autorisation de mise sur le marché américain intervient avant la date-cible originelle de la FDA, le 23 octobre, et les médicaments devraient se retrouver dans les stocks des grossistes d'ici un mois.



